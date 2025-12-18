Үндістанда 13 жыл бұрын жоғалған ұшақ табылды
АСТАНА. KAZINFORM - Air India компаниясы жақында он жылдан астам уақыт бұрын жоғалған Boeing жолаушылар ұшағын тапқанын және енді тұраққа қою үшін үлкен айыппұл төлеуге мәжбүр болғанын мәлімдеді.
The Sun мәліметінше, ұшақ жазбалардан жоғалып, 2012 жылдан бері жоғалған деп саналды. Boeing бірнеше жыл бұрын пайдаланудан шығарылып, Үндістан пошта қызметіне жалға берілген, бірақ қызметкерлердің ауысуы мен құжаттамадағы олқылықтарға байланысты қандай да бір жолмен назардан тыс қалған.
Жағдай тек Калькутта әуежайы әкімшілігінің Boeing 737-200 ұшағын әуежайдан ресми түрде алып тастауды сұрағаннан кейін ғана анықталды.
Air India бастапқыда ұшақтың өздеріне тиесілі емес екенін алға тартты. Дегенмен ішкі тергеу нәтижесінде 30 тонна, 30 метрлік ұшақтың шынымен де жоғалған ұшақ екені анықталды.
Әуе компаниясына тұрақ ережелерін бұзғаны үшін 114 мың доллар айыппұл салынды.
Екі апта бұрын ұшақ Бангалорға жеткізілді, онда ол ұшу құрамының құрлықтағы жаттығулары үшін пайдаланылады.
Шенеуніктердің айтуынша, Boeing 737-200 соңғы бес жылда Калькутта әуежайы аумағында қалдырылған он төртінші ұшақ.
