Үндістанда алты 8-ден тұратын автокөлік нөмірі 130 мың долларға сатылды
АСТАНА. KAZINFORM — Үндістанда HR88B8888 автокөлік тіркеу нөмірі рекордтық бағамен — 11,7 миллион үнді рупийіне (шамамен 130 мың АҚШ долларынан аса) сатылды, деп хабарлайды ТАСС.
Нөмір Харьяна штатында онлайн-аукцион арқылы сатылған. Ондағы әріптер мен сандар комбинациясы ерекше тартымды. Яғни B әрпі бір қарағанда 8 санын еске түсіреді, ал жалпы комбинация алты сегіздің қатарын құрайды. Нумерологияға сәйкес, 8 саны байлық, табыс пен өркендеумен байланысты.
Сәуір айында миллиардер Вену Гопалакришнан KL07DG0007 нөмірін 4,6 миллион үнді рупийіне (шамамен 50 мың доллардан аса) сатып алған еді. Соңғы сандар Джеймс Бондтың кодтық нөмірін еске түсіреді.
