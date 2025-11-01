KZ
    19:15, 01 Қараша 2025 | GMT +5

    Үндістанда ғибадатхана маңындағы кептелістен 9 адам көз жұмды

    АСТАНА. KAZINFORM – Үндістанның Андхра-Прадеш штатында бүгін, 1 қараша күні таңертеңгі сағат тоғыз кезінде Шрикакуламдағы ғибадатхана маңында болған кептелістен кемінде 9 адам мерт болды.

    Үндістанда ғибадатхана маңындағы кептелістен 9 адам көз жұмды
    Фото: armenpress

    Арменпресс бұл туралы Reuters агенттігіне сілтеме жасап хабарлайды.

    Діндарлар Экадаши күні (үнді күнтізбесі бойынша жарты айдан және жаңа айдан кейінгі 11-ші күн) Шрикакуламдағы Шри Венкатешвар ғибадатханасының маңына жиналды.

    Хабарда ғибадатханаға 25 мыңға жуық адам жиналғаны айтылады, ал ғимарат 2 мың адамға ғана лайықталған. Соның салдарынан адамдар арасында кептеліс болған. Өңірлік билік өкілдеріне зардап шеккендерге көмек көрсету тапсырылған. 18 адамның зардап шеккені туралы хабар бар. Оқиғаның мән-жайын тексеріліп, тергелетін болады.

    Осыған дейін Үндістанда көшкін салдарынан 24 адам қаза тапқаны туралы жаздық.

     

    Оқиға Әлем Үндістан
