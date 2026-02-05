KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:35, 05 Ақпан 2026 | GMT +5

    Үндістанда көмір шахтасындағы жарылыстан 15 кенші қаза тапты

    АСТАНА. KAZINFORM — Үндістанның солтүстік-шығысындағы Мегхалая штатында көмір шахтасында болған жарылыс салдарынан кемінде 15 адам қаза тауып, бірнешеуі жарақат алды. Бұл ақпаратты бейсенбі күні ресми дереккөздер растады, деп хабарлайды Синьхуа.

    шахты
    Фото: Анадолы

    Жергілікті БАҚ мәліметінше, қаза тапқандардың барлығы — Шығыс Джайнтия жоталары округіндегі ауылдардың бірінде орналасқан көмір шахтасында жұмыс істеген кеншілер.

    — Қазіргі уақытта 15 адамның мәйіті табылды. Жарылыстан кейін шахта ішінде қалып қойғандарды іздеу-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Жарақат алған бірнеше адам жергілікті ауруханаға жеткізілді, — делінген ресми хабарламада.

    Жергілікті ақпарат құралдарының дерегіне сәйкес, аталған көмір шахтасы заңсыз жұмыс істеген. Оқиғаға қатысты тергеу жалғасып жатыр.

    Бұдан бұрын Пәкістанның солтүстік-батысындағы Хайбер-Пахтунхва провинциясының Хайбер ауданында қауіпсіздік күштерінің көлігі жарылып, үш қауіпсіздік қызметкері мерт болғанын жазғанбыз.

    Тегтер:
    Өлім-жітім Әлем жаңалықтары Үндістан Шахта
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар