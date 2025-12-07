KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:37, 07 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Үндістанда түнгі клубтағы өрттен 25 адам қаза тапты

    АСТАНА. KAZINFORM — Үндістанның батысындағы танымал туристік аймақта болған қайғылы оқиғаның себептерін тергеу барысында аталған клубтың лицензиясы болмағаны анықталды, деп хабарлайды .

    Үндістанда түнгі клубтағы өрттен 25 адам қаза тапты
    Фото: DW

    Гоадағы адам көп жиналатын түнгі клубта шыққан өрт салдарынан кемінде 25 адам қаза тапты.

    Жергілікті биліктің мәліметінше, өрт сенбіден жексенбіге қараған түні түн ортасынан кейін Арпора ауылындағы қонақүй ішінде орналасқан түнгі клубта тұтанған. Бұл жерде жиі кештер ұйымдастырылады.

    Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди X әлеуметтік желісіндегі парақшасында көңіл айтты.

    Гоа штатының басшысы Прамод Савант бұған дейін X желісінде бұл күнді «Гоадағы барша тұрғындар үшін өте ауыр күн» деп атады. Кейін ол «25 адам қаза тауып, тағы алты адам жарақат алғанын» нақтылады.

    Шенеуніктің айтуынша, қаза тапқандардың қатарында қонақүй қызметкерлері мен үш-төрт турист бар, олар түтінге тұншығып көз жұмған. Туристердің арасында шетел азаматтары болған-болмағаны нақтыланбады.

    Ол бұл жағдайды «туристік маусым қызған шақтағы аса өкінішті оқиға» деп атап, клубта өрт қауіпсіздігі ережелері өрескел бұзылғанын мәлімдеді.

    Штат билігінің пікірінше, бұл қайғылы оқиға мекеменің лицензиясыз жұмыс істегені салдарынан болғанын және осындай салғырттық өртке әкеліп соққан.

    Жергілікті ауылдық кеңестің өкілі билік органдары бұған дейін клубты үкіметтен лицензиясы болмағаны үшін бұзу жөнінде өкім шығарғанын, алайда бұл бұйрықтың орындалмағанын хабарлады.

    Ақпарат агенттігінің дерегінше, түнгі клуб өте тар көшеде орналасқандықтан, өрт сөндіру қызметі көліктерін шамамен 400 метр қашықтықта қоюға мәжбүр болған. Жергілікті билік өкілдерінің айтуынша, бұл өртті сөндіру жұмыстарына айтарлықтай кедергі келтірген.

    Жергілікті әкімшілік басшысы қайғылы оқиғаның нақты себебін анықтау және «өрт қауіпсіздігі ережелері мен құрылыс нормаларының сақталған-сақталмағанын» тексеру үшін тергеу жүргізуге пәрмен бергенін айтты.

    — Кінәлілер заң алдында жауапкершілікке тартылады, кез келген салғырттық қатаң түрде жазаланады, — деді ол.

    Айта кетелік Үндістан барлық смартфонға мемлекеттік қосымша орнатуды міндеттеді.

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Өрт Төтенше оқиғалар, апаттар Үндістан
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар