Үндістанда жер сілкінді
АСТАНА. KAZINFORM — Солтүстік-шығыс Үндістанның Ассам штатында жексенбі күні магнитудасы 5,8 жер сілкінісі болды, бұл туралы елдің Ұлттық сейсмология орталығына сілтеме жасап Kazinform агенттігі хабарлайды.
Орталықтың мәліметі бойынша, жер сілкінісі бүкіл өңірде, сонымен қатар штаттың астанасы Гувахатиде сезілді.
АҚШ-тың геологиялық қызметі жер сілкінісінің магнитудасын 5,5 деп бағалады. Сейсмикалық оқиғаның эпицентрі Харупетиядан 10 км солтүстік-шығыста орналасқан. Апаттың ошағы 29 км тереңдікте болды. Жер қабығындағы тербелістер Гринвич уақытымен 11:11-де тіркелді.
Әзірге зардап шеккендер мен қирандылар туралы ақпарат жарияланған жоқ.
Солтүстік Үндістан ірі геологиялық жырықтың бойында орналасқан, мұнда Үнді tectonic тақтасы Евразиямен кездеседі. Бұл аймақ жер сілкіністеріне ұшырайды.
