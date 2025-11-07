KZ
    «URKER – 2025» ұлттық бәйгесінің жеңімпаздары анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін елордада журналистика саласындағы ең беделді марапаттардың бірі — «URKER – 2025» ұлттық байқауының жеңімпаздары анықталды. 

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Биылғы жеңімпаздар тізімі:

    Жылдың үздік порталы – «Adyrna» ұлттық порталы.

    Әлеуметтік тақырыптағы үздік материал – Тамара Вааль (Vlast.kz).

    Үздік өңірлік БАҚ – «Астана ақшамы» газеті.

    Жылдың үздік журналистік зерттеуі – Майра Ерғали («Атырау» газеті).

    Жылдың үздік сұхбаты – Бауыржан Карипов (Qaz365.kz).

    Радиостанциядағы үздік жоба – «Нысана» («Шалқар» ұлттық радиосы).

    Жылдың үздік фотосуреті – Игорь Бургандинов («Казахстанская правда»).

    Жылдың үздік подкасты – Qstar Group.

    Жылдың үздік YouTube-арнасы – «Эксперты KZ».

    Жылдың үздік репортажы – Иван Сухоруков (Tengrinews.kz).

    Жылдың үздік аналитикалық материалы – Илья Пащенко («Казахстанская правда»).

    Сонымен қатар, ҚР Орталық коммуникациялар қызметінің директоры Асқар Омаров арнайы номинация – «Жұмысшы мамандықтары жылына арналған сыйлықты» Zakon.kz редакциясына тапсырды.

    Арнайы жүлделер:

    «Үркер» ұлттық байқауының арнайы сыйлығы – «Казахстанская правда» газеті.
    «Үркер – 2025» арнайы жүлдесі – «Kazinform» халықаралық ақпарат агенттігіне берілді.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Марапатты қабылдаған «Kazinform» халықаралық ақпарат агенттігінің басқарушы директоры Нағашыбек Алдан өз сөзінде:

    – Бұл сыйлық қазір қолымда тұрғанымен, кеңседегі, өңірдегі, шетелдегі тілшілердің қуанышын елестетіп отырмын. «Kazinform» — Қазақстандағы тұңғыш ақпарат агенттігі әрі халықаралық деңгейдегі мәртебесі бар ұйым. Біз ақпаратты 5 тілде — қазақ, орыс, ағылшын, өзбек және қытай тілдерінде ұсынамыз. Сондай-ақ төте жазумен қандастарымызға арнап материалдар таратамыз. Биыл 105 жылдық мерейтойымызды атап өтіп, агенттік жайлы кітап шығардық. «Үркер» жүлдесі – біздің еңбегімізге берілген үлкен баға және мемлекет тарапынан көрсетілген сенім мен қамқорлықтың белгісі, – деді ол.

    Байқаудың ұйымдастырушылары – ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі мен «Медиа дамыту қоры» корпоративтік қоры. Іс-шараның серіктестері – «Qazcontent» АҚ, «Қазақ газеттері» ЖШС және «Sport+» телеарнасы.

    Марапаттау рәсіміне қоғам және медиа саласының танымал тұлғалары, Парламент депутаттары, жетекші ақпарат құралдарының бас редакторлары қатысты.

    Еске сала кетейік, биыл Kazinform халықаралық ақпарат агенттігіне 105 жыл толды.

    Камила Мүлік

