Урсула фон дер Ляйен тағы да сенімсіздік вотумынан аман қалды
АСТАНА. KAZINFORM –Урсула фон дер Лейеннің солшыл фракция мен «Еуропа үшін патриоттар» фракциясының бөлек өтініштері бойынша өткізілген Еурокомиссияның басшысы ретіндегі сенімсіздік туралы дауыстарында үштен екі көпшілік дауысқа қол жеткізілген жоқ, деп хабарлайды DW.
9 қазан, бейсенбі күні Еуропарламентте Левица фракциясы мен «Еуропа үшін патриоттар» фракциясы ұсынған сенімсіздік вотумдары сәтсіз аяқталды.
Сенімсіздік білдіру үшін қажет фон дер Лейен Страсбургте солшыл фракцияның бастамасы бойынша дауыс беру кезінде де, оңшыл депутаттардың өтініші бойынша жүргізілген вотумда да үштен екі көпшілік дауысқа қол жеткізілген жоқ.
AFP агенттігінің мәліметінше, солшыл депутаттардың бастамасын 133 Еуропарламент мүшесі қолдаған. Ал француздың «Ұлттық бірлестік» және венгердің билеуші ФИДЕС партиялары өкілдері кіретін «Еуропа үшін патриоттар» фракциясының бастамасына 179 депутат дауыс берген.
ЕК басшысына сенімсіздік білдіру үшін берілген дауыстардың үштен екісінің көпшілігі, яғни кемінде 361 дауыс, ал отырысқа қатысқан және Еуропарламенттің барлық мүшесі дауыс берген жағдайда — 480 дауыс қажет болады.
Еске сала кетсек, биыл шілде айының басында Страсбург қаласында өткен көшпелі отырыста Еуропарламент Урсула фон дер Ляйенге сенімсіздік білдіру жөніндегі алдыңғы бастаманы да қолдамаған болатын.