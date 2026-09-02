KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    US Open: Юлия Путинцева Олимпиада чемпионын қапы қалдырды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның екінші, әлемнің 84-ракеткасы Юлия Путинцева АҚШ ашық чемпионатының екінші айналымына өтті.

    Билли Джин Кинг кубогы: Колумбиямен матчта Юлия Путинцева Қазақстанды алға шығарды
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші алғашқы айналымда әлемнің 12-ракеткасы, швейцариялық Белинда Бенчичпен ойнады.

    Қарсыластар осыған дейін өзара алты рет кездескен, есеп тең еді – 3:3.

    Швейцариялық спортшы Токио Олимпиадасының жартылай финалында Елена Рыбакинаны жеңіп, кейін чемпион атанған еді.

    Бұл жолы Ю.Путинцевамен ойында бірінші партияда Бенчич 6:4 есебімен басымдық танытты.

    Екінші сетте есеп 5:5 болған мезетте Юлия брейк жасап, сосын өз геймін алды – 7:5.

    Үшінші, шешуші партияда есеп 3:3 болғанда, Путинцева брейк жасай алды – 5:3. Содан кейін матчты тағы бір брейкпен түйіндеді – 6:3.

    Екі сағат 51 минутқа созылған тартысты бәсекеде Путинцева 6 эйспен бірге 10 брейк-пойнттың тең жартысын пайдаланды. Бенчич 3 брейкпен (7 брейк-пойнт) көзге түсті.

    Юлия Путинцева үшінші айналымға шығу үшін кезінде әлемдік рейтингіде 4-орынға дейін көтерілген, қазіргі кезде 121-сатыда тұрған қытайлық, Париж Олимпиадасының жеңімпазы Чжэн Циньвэньмен таласады.

    Өткен жылы Ю.Путинцева АҚШ ашық чемпионатында екінші айналымнан аса алмаған еді.

    Қазақстанның ерлер арасында бірінші, әлемнің 16-ракеткасы Александр Бублик бүгін екінші айналымда рейтингіде 67-орындағы франциялық, 38 жастағы Адриан Маннариномен кортқа шығады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның WTA Live рейтингінде көш бастағанын жазған едік.

    Сондай-ақ Елена Рыбакина АҚШ ашық чемпионатын сәтті бастады.

    Путинцева Юлия Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар