US Open: Юлия Путинцева Олимпиада чемпионын қапы қалдырды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның екінші, әлемнің 84-ракеткасы Юлия Путинцева АҚШ ашық чемпионатының екінші айналымына өтті.
Қазақстандық теннисші алғашқы айналымда әлемнің 12-ракеткасы, швейцариялық Белинда Бенчичпен ойнады.
Қарсыластар осыған дейін өзара алты рет кездескен, есеп тең еді – 3:3.
Швейцариялық спортшы Токио Олимпиадасының жартылай финалында Елена Рыбакинаны жеңіп, кейін чемпион атанған еді.
Бұл жолы Ю.Путинцевамен ойында бірінші партияда Бенчич 6:4 есебімен басымдық танытты.
Екінші сетте есеп 5:5 болған мезетте Юлия брейк жасап, сосын өз геймін алды – 7:5.
Үшінші, шешуші партияда есеп 3:3 болғанда, Путинцева брейк жасай алды – 5:3. Содан кейін матчты тағы бір брейкпен түйіндеді – 6:3.
Екі сағат 51 минутқа созылған тартысты бәсекеде Путинцева 6 эйспен бірге 10 брейк-пойнттың тең жартысын пайдаланды. Бенчич 3 брейкпен (7 брейк-пойнт) көзге түсті.
Юлия Путинцева үшінші айналымға шығу үшін кезінде әлемдік рейтингіде 4-орынға дейін көтерілген, қазіргі кезде 121-сатыда тұрған қытайлық, Париж Олимпиадасының жеңімпазы Чжэн Циньвэньмен таласады.
Өткен жылы Ю.Путинцева АҚШ ашық чемпионатында екінші айналымнан аса алмаған еді.
Қазақстанның ерлер арасында бірінші, әлемнің 16-ракеткасы Александр Бублик бүгін екінші айналымда рейтингіде 67-орындағы франциялық, 38 жастағы Адриан Маннариномен кортқа шығады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның WTA Live рейтингінде көш бастағанын жазған едік.
Сондай-ақ Елена Рыбакина АҚШ ашық чемпионатын сәтті бастады.