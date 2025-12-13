Ұсақ цехтар Өзбекстанға ет экспортын арттырды — АШМ неге шектеу бар екенін түсіндірді
АСТАНА. KAZINFORM — Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров Мәжіліс депутатының сауалына жолдаған жауапта сиыр етінің экспортына квота енгізу не үшін керек екенін түсіндірді.
— Қазақстан Республикасының аумағынан үшінші елдерге және Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне 13 (он үш) мың тонна көлемінде әкетуге сандық шектеулер (квоталар) енгізу мақұлданды. 2025 жылғы 3 желтоқсаннан бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін ірі қара мал етін әкетуге сандық шектеулер (квоталар) енгізу туралы бұйрық қабылданды. Бұйрық 2025 жылғы 3 желтоқсанда күшіне енді. Бұйрықты қабылдаудағы мақсат елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мал шаруашылығы өнімдерін өңдеуді дамыту, ішкі нарықта етке тапшылықты болдырмау, сондай-ақ сиыр етіне бағаны тұрақтандыру үшін қабылданды. Енгізілген тәсіл олигополияны қалыптастыруға немесе бәсекелестікті шектеуге бағытталмағанын атап өткен жөн, — деп жазылған жауапта.
Оның сөзінше, бұл квота сиыр етін өндірудің өркениетті, ашық және жауапты жүйесін құруға көмектеседі.
— Бұл тәсіл ұсақ мал сою цехтарының малды көрші елдерге қайта сату мүмкіндігін жоққа шығарады (мал сатып алған компаниялар жұмыс істеді, содан кейін бордақылаусыз, етті Өзбекстанға экспорттады). Мұндай тәжірибе бұрмалануға әкеліп соқтырды және сиыр етінің ішкі бағасының өсу факторларының біріне айналды. Осылайша, квоталауды енгізу мал өсірумен және бордақылаумен айналыспайтын, тек жануарларды қайта сататын экспорттаушы делдалдарды жоюға бағытталған. Олардың қызметі сиыр етінің негізсіз қымбаттауына әкеледі және саланың дамуына ықпал етпейді, — дейді министр.
Жауапта қабылданған шара Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 29 және 47-баптарына сәйкес келетіні, Қазақстанның халықаралық міндеттемелеріне қайшы келмейтіні айтылған.
Еске салсақ, депутат Темір Қырықбаев Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы Марат Омаров пен Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаровтан ет экспортына салынған тыйымды жоюды сұраған.