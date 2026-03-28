Үш елдің сыртқы істер министрлері Пәкістанда Иран төңірегіндегі жағдайды талқылайды
АСТАНА. KAZINFORM – Кейінгі кездері Пәкістан Иран мен АҚШ арасында делдал болып жүр, деп хабарлайды Kazinform DW-ге сілтеме жасап.
Пәкістанның Сыртқы істер министрі Исхак Дар әлеуметтік желіде Сауд Арабиясы, Түркия және Мысыр сыртқы істер министрлерінің 29-30 наурызда Исламабадқа келетінін хабарлады. Олар Иран мәселесі бойынша консультациялар өткізіп, Таяу Шығыстағы шиеленісті төмендету мақсатында терең келіссөздер жүргізеді.
Түркия мен Мысыр бұл үдерісті қолдайтын бірнеше елмен бірге делдалдық әрекеттерге қатысып жатыр. Бұл – Пәкістанның тараптар арасындағы дипломатиялық рөлін ресми түрде алғаш рет растайтын жағдай.
Бұдан бұрын Пәкістан АҚШ пен Иран арасындағы жанама келіссөздер Исламабадтың делдалдығымен жүргізіліп жатқанын растағанын жазған едік.