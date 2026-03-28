Үш мушкетер кейіпкері д’Артаньянның сүйегі табылды деген болжам бар
АСТАНА. KAZINFORM – Нидерландта Маастрихт қаласындағы Әулие Петр мен Павел шіркеуінде жөндеу жұмыстары кезінде адам қаңқасы табылды, деп хабарлайды DW.
Ол әлемге әйгілі «Үш мушкетер» романының авторы Александр Дюманы шабыттандырған тарихи тұлға — атақты мушкетер д’Артаньянның сүйектері болуы мүмкін деген болжам бар.
Қаңқаның жасы кем дегенде бірнеше ғасыр деп бағаланып отыр. Ол шіркеудің құрбандық үстелінің дәл алдында табылған.
Мамандардың айтуынша, бұл шіркеу сол жерде бұрын болған ғимараттың екінші немесе үшінші нұсқасы болуы ықтимал. 2026 жылдың ақпанында еденнің бір бөлігі шөгіп кеткен. Сол жерді ашу барысында қабір анықталған.
Алынған ДНҚ үлгісі Мюнхендегі зертханаға жіберіліп, ол д’Артаньянның ықтимал ұрпақтарының ДНҚ-сымен салыстырылады.
Шіркеу диаконы Йос Валке бұл сүйек шынымен д’Артаньяндікі болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды.
— Ол қасиетті жерге, құрбандық үстелінің астына жерленген. Қабірден сол кезеңге тиесілі француз монетасы табылды. Ал оны өлтірген оқ кеуде тұсында болған, тарихи деректерде де солай сипатталған. Дәлелдер даусыз, — деді ол.
Францияда д’Артаньян ұлттық қаһарман саналады. Батыл гаскондық жас Парижге патша мушкетері болу үшін аттанған. Ол 1611 жылы Францияның оңтүстігіндегі Лупиак қаласында дүниеге келген. Ағасының қайтыс болуынан кейін ол д’Артаньян графы атағын мұраға алған, кейін король гвардиясының сарбазы болды.
Ол 1673 жылғы 25 маусымда Маастрихт қоршауы кезінде қаза тапты. Тарихшылардың пікірінше, сол кездегі қатты ыстыққа байланысты оның денесі шұғыл жерленген, сондықтан нақты жерлеу орны белгісіз күйде қалған. Алайда көптеген дерек дәл осы Әулие Петр мен Павел шіркеуін көрсетеді, себебі қоршау кезінде мұнда әскери лагерь орналасқан болатын.
