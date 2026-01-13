KZ
    23:32, 13 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Үш облыста көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты үш облыста көлік қозғалысы шектелгенін хабарлады.

    Екі облыстағы республикалық жолдарда көлік қозғалысы шектелді
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Қостанай облысы:

    Бүгін, 13 қаңтар сағат 23:00-де ауа райының бұзылуына байланысты «Жезқазған-Арқалық-Петропавл» автожолының 340-377 шақырым аралығында (Арқалық қаласынан Ақмола облысының шекарасына дейін) дизель отынмен жүретін және қоғамдық көлік түрлері қозғалысына шектеу қойылды.

    2026 жылғы 14 қаңтар сағат 10:00-де жолды ашу жоспарланған.

    Атырау облысы:

    2026 жылғы 13 қаңтар сағат 23:30-да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Атырау-Орал-РФ шекарасы» автожолының 67-178 шақырым аралығындағы учаскесінде (Махамбет елді мекенінен Индер елді мекеніне дейін) барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі.

    Жолды 2026 жылғы 14 қаңтар сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    Алматы облысы:

    2026 жылғы 13 қаңтар сағат 23:30-да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Алматы-Шелек-Хоргос» автожолының 24-118 шақырым аралығындағы учаскесінде (Арман ақы алу пунктінен Лавар елді мекеніне дейін) барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі.

    Жолды 2026 жылғы 14 қаңтар сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

    Алматы облысы:

    2026 жылғы 13 қаңтар сағат 23:40-да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 25-67 шақырым аралығындағы учаскесінде (Алматы ақы алу пунктінен Қонаев қаласына дейін) барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі.

    Жолды 2026 жылғы 14 қаңтар сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Айта кетейік, Астана мен 13 өңірде күн райына байланысты ескерту жарияланды.

