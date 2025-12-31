KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:41, 31 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Үш облыста көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол үш облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    3 облыста көлік қозғалысы шектеле
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Бүгін, 31 желтоқсан сағат 14:30-да ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлері қозғалысына шектеу енгізіледі:

    Батыс-Қазақстан облысы:

    - «Ақтөбе – Орал – РФ шекарасы» автожолының 189-492 шақырым аралығы (Атырау облысының шекарасынан Орал қаласына дейін);

    - «Ақтөбе – Орал – РФ шекарасы» автожолының 273-526 шақырым аралығы (Барбастау ауылынан Ақтөбе облысының шекарасына дейін).

    Ақтөбе облысы:

    - «Ақтөбе – Орал – РФ шекарасы» автожолының 526-610 шақырым аралығы (Батыс Қазакстан облысының шекарасынан Қобда елді мекеніне дейін). 

    Атырау облысы:

    - «Ақтөбе – Орал – РФ шекарасы» автожолының 179-189 шақырым аралығы (Индербор кентінен Батыс Қазақстан облысының шекарасына дейін).
    Жолды 2026 жылғы 1 қаңтар сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұған дейін 31 желтоқсанда елдегі қай жолдар жабық тұрғанын жазған едік.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы Жүргізуші Жол Көлік
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар