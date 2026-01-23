Үш облыста шектеу енгізілген жолдар ашылады
АСТАНА. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» мекемесі бүгін еліміздің үш облысында күн райына байланысты шектеу енгізілген жолдардың ашылатынын мәлім етті.
-23 қаңтар сағат 10:00-де республикалық маңызы бар автожолдарда көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс ашылады,-делінген хабарламада.
Қостанай облысы: - «Қостанай – Әулиекөл – Сұрған» автожолының 8-232 шақырым аралығы (Тобыл қаласы – Ақмола облысының шекарасы);
- «Астана – Атбасар – Жақсы – Рузаевка – Сарыкөл – Қостанай (айналма жолы) – РФ шекарасы (Қайрақ өткізу пункті)» автожолының 555-729 шақырым аралығы (Тобыл қаласы – СҚО шекарасы);
- «Астана – Атбасар – Жақсы – Рузаевка – Сарыкөл – Қостанай (айналма жолы) – РФ шекарасы (Қайрақ өткізу пункті)» автожолының 539-418 шақырым аралығы (Қостанай қаласы – Қарабалық ауылы);
- «Жезқазған – Арқалық – Петропавл» автожолының 340-377 шақырым аралығы (Арқалық қаласы – Ақмола облысының шекарасы);
- «Мамлютка – Қостанай» автожолының 403-180 шақырым аралығы (Тобыл қаласы – СҚО шекарасы);
- «Қостанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Қарабұтақ» автожолының 234-501 шақырым аралығы (Ақтөбе облысы шекарасы – Рудный қаласы).
Павлодар облысы:- «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолының 200-254 шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасынан Шідерті ауылына дейін).
Ақтөбе облысы:- «Қостанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Қарабұтақ» автожолының 5-234 шақырым аралығы (Қарабұтық елді мекені – Қостанай облысының шекарасы).
1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.
Осыған дейін 23 қаңтарда республика бойынша қай жолдар жабық екені туралы ақпарат тараттық.