    09:37, 23 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Үш облыста шектеу енгізілген жолдар ашылады

    АСТАНА. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» мекемесі бүгін еліміздің үш облысында күн райына байланысты шектеу енгізілген жолдардың ашылатынын мәлім етті.

    метель, боран, снег, закрыта дорога, автомобиль, көлік, қар, жол жабық
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    -23 қаңтар сағат 10:00-де республикалық маңызы бар автожолдарда көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс ашылады,-делінген хабарламада.

    Қостанай облысы: - «Қостанай – Әулиекөл – Сұрған» автожолының 8-232 шақырым аралығы (Тобыл қаласы – Ақмола облысының шекарасы);

    - «Астана – Атбасар – Жақсы – Рузаевка – Сарыкөл – Қостанай (айналма жолы) – РФ шекарасы (Қайрақ өткізу пункті)» автожолының 555-729 шақырым аралығы (Тобыл қаласы – СҚО шекарасы);

    - «Астана – Атбасар – Жақсы – Рузаевка – Сарыкөл – Қостанай (айналма жолы) – РФ шекарасы (Қайрақ өткізу пункті)» автожолының 539-418 шақырым аралығы (Қостанай қаласы – Қарабалық ауылы);

    - «Жезқазған – Арқалық – Петропавл» автожолының 340-377 шақырым аралығы (Арқалық қаласы – Ақмола облысының шекарасы);

    - «Мамлютка – Қостанай» автожолының 403-180 шақырым аралығы (Тобыл қаласы – СҚО шекарасы); 

    «Қостанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Қарабұтақ» автожолының 234-501 шақырым аралығы (Ақтөбе облысы шекарасы – Рудный қаласы).

    Павлодар облысы:- «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолының 200-254 шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасынан Шідерті ауылына дейін).

    Ақтөбе облысы:- «Қостанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Қарабұтақ» автожолының 5-234 шақырым аралығы (Қарабұтық елді мекені – Қостанай облысының шекарасы).

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Осыған дейін 23 қаңтарда республика бойынша қай жолдар жабық екені туралы ақпарат тараттық.

     

