Үш рет жолы болмаған оңтүстіккореялық алғашқы коммерциялық зымыран ғарышқа ұшады
АСТАНА. KAZINFORM — Оңтүстік Кореяның ғарыш саласындағы стартапы Innospace Co. елдегі алғашқы коммерциялық орбиталық зымыранды осы аптада ұшыруды жоспарлап отыр. Ұшырылым бұған дейін үш рет кейінге қалдырылған, деп хабарлайды Yonhap.
Компания өкілдерінің мәліметінше, Hanbit-Nano зымыраны Бразилиядағы Алкантара ғарыш айлағынан дүйсенбі күні жергілікті уақыт бойынша сағат 15:45–те немесе Корея уақытымен сейсенбі күні таңғы 3:45–те ұшырылуы тиіс.
Hanbit-Nano зымыран-тасығышы сегіз керекті жүк жиынтығын, оның ішінде бес спутникті алып ұшып, оларды 300 шақырым биіктіктегі Жер орбитасына шығаруды көздейді.
Ұшырылым сәтті өткен жағдайда Innospace тапсырыс берушінің спутнигін орбитаға шығарған алғашқы жекеменшік оңтүстіккореялық компания атанбақ.
Компания бастапқыда ұшырылымды 22 қарашада өткізуді жоспарлағанымен, содан бері старт үш рет кейінге шегерілді.
Алғашқыда ұшырылым борттық электроникадағы ақауға байланысты өткен сәрсенбіге ауыстырылып, кейін жұма күніне шегерілген.
Жұма күні зымыранды ұшыру әрекеті жанармай багындағы мәселе салдарынан тағы да тоқтатылды, содан кейін ұшыру операторы стартты кейінге қалдыру туралы шешім қабылдады.
Innospace компаниясы сейсенбі күні болжанып отырған жаңбырға байланысты ауа райы жағдайлары ұшырылымға әсер етуі мүмкін екенін хабарлады.
«Ұшырылымның нақты уақыты ауа райы жағдайына байланысты өзгеруі мүмкін», деді компания өкілі. «Жаңбыр тоқтаған кезде ғана ұшырылым жүзеге асады».
Еске сала кетсек, Blue Origin компаниясы арбада отырған адамды ғарышқа ұшырды.
Ал ХҒС ғарышкері стансада «түн» қанша уақытқа созылатынын айтты.