    23:20, 04 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Үшқоңыр тауларындағы ірі табиғи өрт сөндірілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Өрт 2 қыркүйек күні мемлекеттік жер қорына тиесілі аумақта шыққан, деп хабарлайды Алматы облыстық ТЖД баспасөз қызметі.

    Үшқоңыр тауларында ірі табиғи өрт сөндірілді
    Фото: Видеодан скрин

    2025 жылғы 2 қыркүйекте Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты Шамалған ауылдық округінің маңындағы Жандосов ауылының таулы аумағында құрғақ шөп өртенді. 

    Өртті сөндіру қиын жағдайда өтті:

    • Өрт тау бөктерінде, еңісі 60-80 градусқа дейін болатын қиын жер бедерінде шықты;

    • Желдің екпіні 15-20 м/с-қа дейін күшейіп, жағдайды одан әрі күрделендірді.

    — Дегенмен, Алматы облысы мен Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаменті (ТЖД) құтқарушылары және жергілікті атқарушы органдардың бірлескен, үйлесімді әрекеттерінің арқасында өрт оқшауланып, толықтай сөндірілді. Қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ, — делінген ведомство таратқан ақпаратта.

    Бұдан бұрын дала өртін сөндіру қағидаларына өзгерістер енгізілгенін жазғанбыз.

    Оқиға Өрт Тау Алматы облысы
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
