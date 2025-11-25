20:33, 25 Қараша 2025 | GMT +5
Жәнібек Әлімханұлының жекпе-жегін қашан және қайдан көруге болады
АСТАНА.KAZINFORM — Қазірге дейін WBO, IBF тұжырымдары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы атанған отандасымыз Жәнібек Әлімханұлы 6 желтоқсанда Эрисланди Ларамен қолғап түйістіретіні белгілі. Осы жекпе-жекті қашан және қайдан көруге болатыны белгілі болды.
Үшінші әлем чемпионы титулы үшін жекпе-жек АҚШ-тың Сан-Антонио қаласындағы Frost Bank Center аренасында өтеді.
Qazaqstan және Qazsport телеарналары Алимханұлының жекпе-жегін тікелей эфирде көрсетеді. Бокс кеші осы арналарда таңғы 6:00-де басталады.
Еске сала кетейік, отандасымыз Жәнібек 6 желтоқсанда WBA тұжырымы бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы, 42 жастағы Эрисланди Ларамен қолғап түйістіреді.