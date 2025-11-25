KZ
    Жәнібек Әлімханұлының жекпе-жегін қашан және қайдан көруге болады

    АСТАНА.KAZINFORM — Қазірге дейін WBO, IBF тұжырымдары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы атанған отандасымыз Жәнібек Әлімханұлы 6 желтоқсанда Эрисланди Ларамен қолғап түйістіретіні белгілі. Осы жекпе-жекті қашан және қайдан көруге болатыны белгілі болды. 

    Жәнібек Әлімханұлы
    Фото: sports.kz

    Үшінші әлем чемпионы титулы үшін жекпе-жек АҚШ-тың Сан-Антонио қаласындағы Frost Bank Center аренасында өтеді.

    Qazaqstan және Qazsport телеарналары Алимханұлының жекпе-жегін тікелей эфирде көрсетеді. Бокс кеші осы арналарда таңғы 6:00-де басталады.

    Еске сала кетейік, отандасымыз Жәнібек 6 желтоқсанда WBA тұжырымы бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы, 42 жастағы Эрисланди Ларамен қолғап түйістіреді. 

