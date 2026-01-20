Ұсыныстарым халықтың қолдауына ие болды – депутат
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Бүгін Қызылордадағы Ұлттық құрылтайға қатысқан Парламент Мәжілісінің депутаты Мұрат Әбенов халықтың әлеуметтік хал-ахуалын арттыру бағытындағы ұсыныстары қоғамның зор қолдауына ие болғанын жеткізді.
Ол экономикалық реформа секциясында бірқатар маңызды мәселені ортаға салған.
– Соның бірі – банк саласының қызметін реттеу. Мерзімі өткен несиелері бар азаматтардың банктік шоттарын бұғаттау тәжірибесін қайта қарауды ұсындым. Өйткені бұл адамның жұмыс істеуіне, әртүрлі төлем жасауына кедергі келтіреді. Бір сөзбен айтқанда, адам құқығын шектеумен бірдей. Мұны толығымен тоқтату немесе жартылай ғана бұғаттап, қаражаттың қалған бөлігін адам өзі пайдалана алатындай мүмкіндік жасалуы керек. Халықтың талап-тілегінен туған ұсынысыма сәйкес банк қызметіне қатысты шешім қабылданды. Қатаң шаралар жүзеге асырылатын болды. Онлайн несие берілмейтін болды. Несие алғысы келген адам банкке өзі барып, тіркелуі керек, - деді депутат.
Жиі сынға ілігетін білім және медицина саласы бойынша да кейбір түйткілдің түйіні осы жиында тарқатылғандай.
– Мен бұған дейін құр қаңқасы ғана бар, бірақ құрал-жабдығы жоқ жеке мектептердегі білім сапасы туралы айтқан едім. Мұндай оқу ошақтары адамды жұмысқа қабылдарда көбіне еңбек шартын жасамайды. Уақытша алады, онда да айлық жалақысын дұрыс төлемейді, зейнетақы жарнасын аудармайды. Президент құрылтайда кейінгі кезде өзіне жекеменшік мектептерді қаржыландыру тетігіне қатысты азаматтардан келіп түсетін сауалдар жиілеп кеткенін айтты. Білім беру саласында мемлекеттік қаржыландырудың қолданыстағы тәртібі бұрмаланып отырғанын атап өтіп, оны шұғыл түрде түзету қажеттігін мәлімдеді. Осыған байланысты Үкіметке білім беру саласын мемлекеттік қаржыландыру механизмін жедел реформалауды міндеттеді. Жиі сынға ілігетін медициналық сақтандыру жүйесінің ашықтығы туралы мәселе де көтерілді. Мемлекет басшысы Әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) қорындағы кешенді тексеріс нәтижесінде көптеген заңбұзушылық деректері анықталғанын жеткізді. Үкіметтің аталған сақтандыру қорын Қаржы министрлігінің қарауына беру жөніндегі шешімін құптады, - деді Мұрат Әбенов.
Бұған дейін Парламент Мәжілісінің депутаты Никита Шаталов құрылтайда Парламент пен жалпы саяси жүйедегі халық күткен маңызды өзгерістер нақтыланғанын айтқан болатын.