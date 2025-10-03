Үсік жүреді: 3 қазанда ауа райына байланысты бірқатар өңірде ескерту жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазгидромет 3 қазанға жасалған ауа райы болжамын жариялады.
Синоптиктердің болжамы бойынша, Қызылорда облысының солтүстігінде топырақ бетінде 2 градус үсік жүреді. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Түркістан облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың тау асуларында күші 15-20 м/с. Түнде 03 қазанда облыстың солтүстігінде, таулы аудандарында 1 градус үсік сақталады. облыстың солтүстігінде, батысында, шөлді аудандарында төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістанда төтенше өрт қаупі сақталады.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында 3 градус үсік жүреді. Облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Оралда түнде топырақ үстінде 3 градус үсік жүреді. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Атырау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Атырауда төтенше өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Шығыс Қазақстан облысында жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады, облыстың солтүстігінде, шығысында кей уақыттарда қар, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман, көктайғақ болады. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, облыстың батысында, солтүстігінде 15-20 м/с. Өскеменде түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады.
Абай облысында жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады. Түнде және таңертең облыстың батысында, шығысында тұман, көктайғақ болады. Жел батыстан, солтүстік-батыстан соғады, облыстың солтүстігінде, орталығында 15-20 м/с. Семейде түнде және таңертең жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады.
Қарағанды облысының шығысында жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман, көктайғақ болады.
Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады. Батыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Петропавлда батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Павлодар облысының оңтүстігінде, шығысында жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде тұман, көктайғақ болады. Батыстан жел соғады, облыстың оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Павлодарда батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Ақмола облысының солтүстігінде, шығысында жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады. Облыстың батысында тұман түседі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Көкшетауда түнде және таңертең жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Жамбыл облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман түседі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың таулы аудандарында 15-20 м/с. Облыстың батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Таразда түнде кей уақыттарда тұман түседі.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі.
Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында тұман болады. Облыстың батысында, солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтауда жоғары өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысының таулы аудандарында кей уақыттарда тұман түседі. Батыстан жел соғады, күндіз Алакөл көлдері ауданында екпіні 15-20 м/с. Түнде облыстың солтүстігінде, орталығында 1-3 градус үсік жүреді. Талдықорғанда түнде 1-3 градус үсік жүреді.
Алматы облысының таулы аудандарында кей уақыттарда тұман түседі. Түнде облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде 1-3 градус үсік жүреді. Облыстың солтүстігінде төтенше өрт қаупі бар.
Айта кетейік, жеті облыстың жүргізушілеріне ауа райының нашарлауына байланысты ескерту жасалған еді.