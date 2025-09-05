US Open: Заңғар Нұрланұлы қазақстандықтар арасынан алғаш рет жартылай финалға шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 17 жастағы Заңғар Нұрланұлы жасөспірімдер арасында АҚШ ашық чемпионатының жартылай финалына жолдама алды.
ITF Juniors рейтингісінде 54-орында тұрған Заңғар Нұрланұлы ширек финалда жарыстың 13-ракеткасы болып тіркелген ресейлік, 18 жастағы Тимофей Дерепаскомен шеберлік байқасты.
Т.Дерепаско — жасөспірімдер ғана емес, ересектер арасында да ойнап үлгерген теннисші, ол ATP рейтингісінде 925-орында тұр.
Бірінші партияда есеп 1:1 болған мезетте Заңғар брейк жасай білді. Содан кейін тағы бір брейкке қол жеткізді — 6:2.
Екінші сетті З.Нұрланұлы брейкпен бастағанымен, соны жалғастыра алмады — 1:1. Дегенмен есеп 3:3 болғанда, қайыра брейк жасап, өз геймін алды — 5:3. Содан кейін матчты жеңіспен түйіндеді — 6:4.
Сағат жарымға жуық уақытқа созылған бәсекеде Заңғар батыл өнер көрсетіп, қарсыласының алдын орап кетіп отырды.
Заңғар Нұрланұлы финалға шығу үшін жасөспірімдер арасында әлемнің 1-ракеткасы, болгариялық Иван Иванов немесе германиялық Максим Шонхауестің қай жеңгенімен таласады.
АҚШ ашық чемпионатында қазақстандықтардан жалғыз Заңғар қалды.
З.Нұрланұлы жасөспірімдер арасында қазақстандықтардан осындай табысқа алғаш рет жетіп отыр.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Заңғар Нұрланұлының алғаш рет «Үлкен дулыға» турнирінің ширек финалына өткенін жазған едік.