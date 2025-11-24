12:22, 24 Қараша 2025 | GMT +5
Әлем чемпионаты: Алан Құрманғалиевтің алғашқы қарсыластары белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM – Румынияның Клуж-Напока қаласында үстел теннисінен жастар арасында әлем чемпионаты басталды.
ҚР ҰОК мәліметінше, жарыс аясында 19 жасқа дейінгі санатта Алан Құрманғалиевтің жекелей, жұптық және аралас сайыстағы алғашқы қарсыластары анықталды.
Жекелей сын, 1/16 финал:
Алан Құрманғалиев - Энрике Риос (Пуэрто-Рико)
Аралас жұп, 1/16 финал:
Алан Құрманғалиев / Хана Года (Қазақстан / Мысыр) - Энрике Риос / Кристал Мелендес (Пуэрто-Рико)
Жұптық сын, 1/8 финал:
Алан Құрманғалиев / Беньямин Фараджи (Қазақстан / Иран) - Тиаго Абиодун / Юлиан Чирита (Португалия / Румыния).
Айта кетейік, қазақстандық теннисші, 18 жастағы Әмір Омарханов Монастир (Тунис) ITF M15 турнирінде үздік шықты.