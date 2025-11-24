KZ
    Әлем чемпионаты: Алан Құрманғалиевтің алғашқы қарсыластары белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM – Румынияның Клуж-Напока қаласында үстел теннисінен жастар арасында әлем чемпионаты басталды.

    Алан Құрманғалиев
    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, жарыс аясында 19 жасқа дейінгі санатта Алан Құрманғалиевтің жекелей, жұптық және аралас сайыстағы алғашқы қарсыластары анықталды.

    Жекелей сын, 1/16 финал:

    Алан Құрманғалиев - Энрике Риос (Пуэрто-Рико)

    Аралас жұп, 1/16 финал:

    Алан Құрманғалиев / Хана Года (Қазақстан / Мысыр) - Энрике Риос / Кристал Мелендес (Пуэрто-Рико)

    Жұптық сын, 1/8 финал:

    Алан Құрманғалиев / Беньямин Фараджи (Қазақстан / Иран) - Тиаго Абиодун / Юлиан Чирита (Португалия / Румыния).

    Айта кетейік, қазақстандық теннисші, 18 жастағы Әмір Омарханов Монастир (Тунис) ITF M15 турнирінде үздік шықты.

