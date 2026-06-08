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    Үстірт қорығында қабылан фототұзаққа ілікті

    АСТАНА. KAZINFORM — Үстірт мемлекеттік табиғи қорығы аумағында аса сирек кездесетін қабылан фототұзаққа түсті, деп хабарлайды Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің баспасөз қызметі.

    Үстірт қорығында ілбіс қайтадан фототұзаққа ілікті
    Фото: Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

    Ведомствоның мәліметінше, бұл деректер Үстірт қорығының осы ерекше және жойылып бара жатқан түрдің табиғи ортасы ретінде маңызды рөл атқаратынын тағы да дәлелдейді. 

    — Жыртқыштың наурыз және мамыр айларында фототұзаққа түскені анықталды. Қазіргі таңда қорық қызметкерлері қабыланның қозғалысын бақылауды жалғастырып жатыр, — делінген хабарламада.

    Бұған дейін сирек кездесетін құстың балапандарын тамақтандыру сәті фототұзаққа түсіп қалғанын жазғанбыз.

    Аң-құстар Экология Орман
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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