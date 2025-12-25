UWW әлемдік рейтингі: Қазақстан балуандары маусымды қалай аяқтады
АСТАНА. KAZINFORM — Күрес түрлерінен маусым өз мәресіне жетті. Маусым қорытындысы бойынша Біріккен күрес әлемі (UWW) үздік балуандардың рейтингін жариялады.
Еркін күрестен қазақстандықтардың ішінде үздік үштікке ең жақын болған - Асылжан Есенгелді (61 келіге дейін). Маусым қорытындысы бойынша ол 39 200 ұпаймен 4-орынға көтерілді. Камиль Куруглиев (92 келіге дейін) 8-орынға жайғасса, Нұрқожа Қайпанов (70 келіге дейін) 9-орында маусымды аяқтады.
Грек-рим күресінен төрт бірдей балуанымыз үздік ондықтың қатарында тұр. 2025 жылғы әлем чемпионы Айдос Сұлтанғали (60 келіге дейін) әлемдік рейтингтің 5-ші сатысына көтерілді. Оның еншісінде 45 000 ұпай бар.
ҚР ҰОК мәліметінше, Мерей Мәулетқанов (72 келіге дейін) және Ислам Евлоев маусымды 6-шы орында аяқтаса, Әлімхан Сыздықов (130 келіге дейін) 10-орынға жайғасты.
Әйелдер күресінен үш балуанымыз Біріккен күрес әлемінің рейтингісінде ондыққа енді. Соның ішінде Жәмиля Бақбергенова (72 келіге дейін) үздік үштікке енуге жақын болды. Ол 31 500 ұпаймен 6-шы орында маусымды аяқтады. Виктория Хусаинова (59 келіге дейін) 9-шы сатыға тұрақтаса, Эльмира Сыздықова (76 келіге дейін) 10-орынға ие болды.
Айта кетейік, министрлік олимпиадалық резервті даярлауға қойылатын талаптарды күшейтеді.