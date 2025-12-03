KZ
    Үйі суға кеткен тұрғынды сотқа берген БҚО әкімдігі арызын қайтып алды

    ОРАЛ. KAZINFORM – Бұдан бұрын хабарланғанындай, Орал қаласының тұрғыны, мұғалім Айнұр Сабыр өткен жылы үйі суға кеткенде берілген баспананы әкімдік қайтып алмақ болып жатқанын айтып, шағымданған еді.

    Орал тұрғыны: үйіміз суға кеткенде берілген пәтерді әкімдік қайтарып алмақшы
    Фото: А.Сабырдың Facebook парақшасынан

    Айнұр Сабырдың мәлім еткеніндей, БҚО әкімдігі талап арызын қайтып алған.

    - 3 желтоқсанға белгіленген сот отырысының өтпейтіндігін кеше сот хатшысы хабарлады, - дейді ол.

    Осыған орай Kazinform тілшісі БҚО әкімдігіне арнайы сауал жолдады.

    Әкімдік талап арыздың қайтарылғанын растады.

    - Талап арыз облыс әкімдігімен мүдделі тараптармен конструктивті диалог мәселесі бойынша жұмысты жалғастыру үшін кері қайтарылды. Шешім тұрақтылықты қамтамасыз ету және оңтайлы шешімді іздестіру мақсатында қабылданды, - делінген ресми жауапта. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Орал тұрғыны үйі суға кеткенде берілген пәтерді әкімдік қайтарып алмақшы екендігін жазған болатынбыз.

