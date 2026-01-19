Valentino сән үйінің негізін қалаған Валентино Гаравани өмірден өтті
АСТАНА. KAZINFORM — Бұл туралы Валентино Гаравани мен Джанкарло Джамметти қоры әлеуметтік желілерде жариялаған хабарламада мәлімдеді. Онда «Ол бүгін Римдегі резиденциясында жақындарының ортасында дүниеден өтті» деп жазылған, деп хабарлайды agenzianova.com.
Италиядағы ең танымал дизайнер әрі халықаралық сән әлеміндегі ең ықпалды тұлғалардың бірі Валентино Гаравани 1932 жылы Павия провинциясындағы Вогера қаласында дүниеге келген.
Жас кезінен өнер мен әсемдікке деген ерекше құштарлық танытқан ол алдымен Миланда, кейін Парижде – Бейнелеу өнері мектебінде және Жоғары сән синдикатында білім алды. Жан Дессе мен Ги Ларошты қоса алғанда, Францияның беделді сән үйлерінде еңбек еткеннен кейін, 1960 жылы Италияға оралып, серіктесімен бірге Римде Valentino сән үйін құрды.
Мансабы барысында ол көптеген марапатқа ие болды.
Атап айтқанда, Венеция кинофестивалінде кинематографияға қосқан үлесі үшін «Алтын арыстан» сыйлығын, сондай-ақ Францияның Құрмет легионы орденін алды. Бұл марапаттар оның мәдени және стильдік ықпалының айғағы болды.
2008 жылы Валентино Гаравани Парижде есте қаларлық сән көрсетілімін өткізіп, сән әлемінен ресми түрде кеткенін жариялады.
Ол сән үйіндегі шығармашылық басшылықтан бас тартқанымен, сән иконасы ретіндегі мәртебесін сақтап қалды.
Хабарланғандай, қоштасу рәсімі Римде сәрсенбі және бейсенбі күндері өтеді. Ал жерлеу жұма күні ұйымдастырылады.