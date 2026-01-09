Ватиканда тарихи қонақүй ғимараты отельге айналады
АСТАНА. KAZINFORM – Папа Франциск бұл шешімге қарсы болғанымен, Ватикан XV ғасырда салынған тарихи ғимаратты жеке басқарушы компанияға жалға беріп, оны қонақүйге айналдыру туралы шешім қабылдады, деп хабарлайды BILD.
Аталған үй Рим папасы Павел VI понтификаты кезінде, 1970 жылдардың басында, сапармен келген епископтар, дін қызметкерлері мен кардиналдар үшін арзан баспана ретінде пайдаланылған.
Алайда бұл кезең аяқталды: италиялық Il Messaggero газетінің хабарлауынша, ғимаратта енді төрт жұлдызды отель ашу жоспарланып отыр.
Швейцариялық Blick газетінің мәліметінше, Ватикан бұл шешімді ең алдымен экономикалық себептерге байланысты қабылдаған. Тозығы жеткен ғимаратты қалпына келтіру шамамен 60 миллион еуро талап етеді, ал Ватикан бұл шығынды көтергісі келмеген. Бірқатар кардинал жаңа папа Лев XIV-ке өтініш білдіргенімен, ол өз ұстанымынан таймаған.
Ал марқұм папа Франциск, керісінше, монастырлық ордендерді өз жылжымайтын мүлкін әлеуметтік тұрғын үйге айналдырмай, одан қонақүй мен пансион жасап пайда табатыны үшін бірнеше рет сынға алған.
Аталған палаццо Навона алаңынан бірнеше қадам жерде орналасқан. Бұл ғимарат 2013 жылы папа Францисктің сонда тұрып, қонақүйдегі шығынын жеке өзі төлегенімен де танымал.