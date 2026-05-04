Венераға ұшу неге мүмкін емес
АСТАНА. KAZINFORM — Венерадағы жағдайлар адам өмірі үшін соншалықты қолайсыз, сондықтан адамзаттың ол жаққа пилоттық миссия жіберуі екіталай. Бұл туралы РҒА Медико-биологиялық мәселелер институтының (ИМБП) «Ғарыштық биология» ғылыми бағытының жетекшісі Владимир Сычев РИА Новости агенттігіне берген сұхбатында айтқан. Бұл туралы Кабар агенттігі жазды.
— Венера дегеніміз не? Венера — бұл оның бетінде шамамен 400 градус температура. Ал атмосферасында 60 шақырым биіктікте шамамен 40–60 градус, — деді ол.
Сычев бұған дейін Венера атмосферасынан тіршіліктің бар екеніне дәлел болуы мүмкін қосылыстар табылғаны туралы хабарлар болғанын еске салды. Алайда ғалым мұндай болжамды жеткілікті даулы деп атады.
