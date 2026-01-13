Венесуэла «инвестиция үшін тартымсыз» — мұнай компаниялары
АСТАНА. KAZINFORM — Ірі халықаралық мұнай компаниялары Венесуэла коммерциялық және заңды тұрғыдан инвестиция үшін тартымсыз болып қалып отырғанын ескертті, деп хабарлайды Investorsking.
АҚШ президенті Дональд Трамппен Венесуэладағы жағдайды талқылаған он жетіден астам компанияның өкілдері болды, соның ішінде Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy, Hilcorp және басқалары бар.
Кездесуде Ақ үй басшысы Венесуэланың мұнай өнеркәсібін қалпына келтіру және мұнай өндірісін күрт арттыру үшін шұғыл түрде 100 млрд долларға дейін жаңа инвестицияларды жұмылдыру қажеттілігі туралы мәлімдеді.
Өз кезегінде америкалық және еуропалық энергетикалық компаниялардың басшылары Венесуэланың мол мұнай қоры бар екенін мойындады, бірақ негізгі тәуекелдер әлі шешілмегенін атап өтті.
Exxon Mobil компаниясының бас директоры Даррен Вудс елдің қазіргі уақытта коммерциялық және заңды тұрғыдан «инвестиция үшін тартымсыз» екенін мәлімдеді.
Ол тиімді құқықтық қорғаудың жоқтығын, келісімдер шарттарын сақтаудағы белгісіздікті және реттеушілік саласында ұзақ мерзімді тұрақтылықтың жоқтығын атап өтті.
Төленбеген қарыздар тағы бір үлкен кедергі болып қалып отыр. Бірнеше халықаралық мұнай компаниясы мен қызмет көрсетушілерге ұлттандыру мен келісімдер даулары салдарынан әлі күнге дейін миллиардтаған доллар төленбей отыр.
ConocoPhillips 2007 жылы активтерінің экспроприациясына байланысты шамамен 12 млрд доллар талап етіп отыр. Компания басшылары қарызды өндіріп алудың нақты тетіктерінсіз жаңа капитал салудан бас тартты.
Қазіргі уақытта Chevron — Венесуэлада арнайы лицензия бойынша жұмыс істеп жатқан жалғыз ірі америкалық мұнай компаниясы және екі жыл ішінде қолданыстағы активтерді жаңарту арқылы мұнай өндірісін шамамен 50%-ға арттыруға дайын.
Испанияның Repsol компаниясы да орта мерзімді перспективада мұнай өндірісін тәулігіне бірнеше жүз мың баррельге арттыра алатынын мәлімдеді. Дегенмен, бұл Вашингтонның амбицияларынан әлдеқайда алыс болады.
Венесуэла әлемдегі ең ірі дәлелденген мұнай қорына ие болғанымен, оның мұнайының көп бөлігі — ауыр мұнай, оны өндіру және өңдеу қымбатқа түсіп отыр.
Венесуэла он жылға жуық уақыт бойы АҚШ санкцияларының астында болды, ал инвестицияның жеткілікті болмауы инфрақұрылым мен өндірістік қуатқа ауыр зиян келтірді.
Мұнай компанияларының басшылары жағдайды өзгерту үшін қауіпсіздікке кепілдік бере алатын, қаржылық тәртіпті қалпына келтіретін және инвесторлардың сенімін қалпына келтіре алатын тұрақты үкімет құру қажет болатынын, бірақ бұл бірнеше ай емес, жылдарға созылуы мүмкін екенін атап өтті.
Мұнай компанияларының басшылары Вашингтонның ауызша кепілдіктері елдегі ұзақ мерзімді құқықтық және салық реформаларын алмастыра алмайтынын атап өтті.
Ақ үйдің саяси қысымы ынтымақтастықтың шектеулі болуына әкелуі мүмкін болса да, мұнай саласының жетекшілері нақты құрылымдық өзгерістерсіз Венесуэланың мұнай секторында ұзақ мерзімді өзгерістердің болуы екіталай екенін ескертті.
Бұған дейін Трамп Венесуэла АҚШ-қа 30-дан 50 млн баррельге дейін мұнай жеткізетінін мәлімдегені туралы жазған едік.