    Венесуэла президенті жұбайымен бірге ұсталып, елден эвакуацияланды — Трамп

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ Венесуэлаға және оның көшбасшысы, президент Николас Мадуроға қарсы ауқымды операцияны сәтті жүргізді. Нәтижесінде Мадуро жұбайымен бірге ұсталып, елден эвакуацияланды, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.

    Трамп: дни Мадуро как президента Венесуэлы сочтены
    Коллаж: Kazinform /  ТАСС / cv.wikipedia.org

    Бұл туралы АҚШ президенті Дональд Трамп Truth Social әлеуметтік желісіндегі парақшасында мәлімдеді.

    — Бұл операция АҚШ-тың құқық қорғау органдарымен бірлесіп жүргізілді, — деп жазды Трамп.

    Сондай-ақ АҚШ президенті Венесуэладағы жағдайға қатысты баспасөз конференциясы өтетінін хабарлады. Ол 3 желтоқсан күні Астана уақытымен 21:00-де Трамптың Мар-а-Лаго резиденциясында өтеді.

    Бұған дейін CBS News Дональд Трамптың Венесуэла нысандарына соққы жасау туралы бұйрық бергенін хабарлаған еді.

     

