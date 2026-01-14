Венесуэлада Х әлеуметтік желісі қайтадан жұмыс істей бастады
АСТАНА. KAZINFORM – Уақытша президент Делси Родригестің жарлығы бойынша Х әлеуметтік желісі қайтадан жұмыс істей бастады, деп хабарлайды Anadolu Ajansı.
Родригес пен ішкі істер министрі Диосдадо Кабельо Х әлеуметтік желісінде өздерінің алғашқы посттарын жариялады.
- Осылайша, біз қайтадан байланысқа шықтық. Венесуэла күш-қуат, өзіне деген сенімділік пен тарихи санасы арқылы өз қалпын сақтап қалды. Экономикалық тұрақтылық, әлеуметтік әділдік, басқаша айтқанда Венесуэла халқы лайықты мемлекет жолында болашаққа нық қадам баса береміз, - деді Родригес.
Осыған дейін Х платформасын қаншама мәрте сынаған Ішкі істер министрі Кабельо Венесуэлада бұл арнаның қайтадан халықтың байланыс көзі болып қала беретінін мәлімдеді.
- Байланыста болыңыздар, біз жеңеміз, - деді ведомство басшысы.
