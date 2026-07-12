Венесуэлада жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 4 333-ке жетті
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы 11 шілдеде Венесуэлада болған екі жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 4 333 адамға жетті. Тағы 16 740 адам жарақат алып, мыңдаған тұрғын әлі де баспанасыз қалып отыр, деп жазады Анадолы.
Бұл туралы Ұлттық ассамблея төрағасы Хорхе Родригес мәлімдеді.
Родригестің айтуынша, үкіметтің соңғы ресми есебіне сәйкес, өткен айда болған апаттан кейін 86 794 отбасы көмек алған.
Ол 6 462 адамның құтқарылғанын, 856 ғимараттың зақымданып, 190-ының толық қирағанын айтты.
Билік 94 уақытша лагерь ұйымдастырып, онда 18 437 адам орналастырылған. Сонымен қатар, 17 907 адам әлі күнге дейін тұрақты баспанамен қамтамасыз етілмеген.
Родригес билік тарапынан 9 766 тонна азық-түлік пен 16,6 миллион литрден астам ауыз су таратылғанын, ал 31 193 науқасқа медициналық көмек көрсетілгенін қосты.
Оның сөзінше, зардап шеккендерге көмек көрсетуге 31 837 қызметкер мен 30 197 ерікті жұмылдырылған. Оларға 2 422 халықаралық құтқарушы қолдау көрсеткен.
24 маусымда Оңтүстік Америкадағы бұл елде арасына небәрі 39 секунд салып, магнитудасы 7,2 және 7,5 болатын екі жер сілкінісі болған.
Жер сілкіністері ауқымды қирауға әкеліп, ел ішінде де, халықаралық деңгейде де кең көлемді гуманитарлық көмек көрсету шараларының басталуына себеп болды.
Бұған дейін Қытайдың жер сілкінісінен зардап шеккендерге жіберген алғашқы гуманитарлық көмегі Венесуэлаға жеткенін жазғанбыз.