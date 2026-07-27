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    Венесуэладағы әуежайға найзағай түсіп, 9 адам зардап шекті

    АСТАНА. KAZINFORM — Венесуэланың солтүстігіндегі Валенсия қаласының әуежайына найзағай түсіп, 9 адам зардап шекті, деп хабарлайды El Universal.

    Найзағай
    Фото: Pixabay

    Валенсия қаласында болған оқиға кезінде тропикалық нөсер жауған. Жауын-шашын кезінде найзағай ұшу-қону жолағына жақын орналасқан жасыл аймаққа түскен. Зардап шеккендердің арасында Ұлттық гвардияның 4 әскери қызметкері және сервистік компаниялардың 5 қызметкері бар.

    Олардың барлығына медициналық көмек көрсетілді. Зардап шеккендердің жағдайы тұрақты деп бағаланып отыр.

    Айта кетейік, Қазақстанда бір тәулікте найзағай салдарынан 55 орман өрті шықты.

    Жаңбыр Найзағай Әлемде Әуежай Венесуэла
    Динара Маханова
    Динара Маханова
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