Венесуэладағы жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 4700-ден асты
АСТАНА. KAZINFORM — Венесуэлада болған жойқын жер сілкіністерінің салдарынан 4 734 адам көз жұмды. Бұл туралы сейсенбі күні ел парламентінің төрағасы Хорхе Родригес мәлімдеді, деп хабарлайды EFE.
Шілде айының басында жарияланған мәліметпен салыстырғанда қаза тапқандар саны 173 адамға артқан.
Соңғы күндері зардап шеккендер саны өзгерген жоқ. Қазіргі таңда 16 740 адам түрлі жарақат алған. Бұдан бөлек, елде 18 мыңға жуық тұрғын баспанасыз қалып отыр. Табиғи апат салдарынан 190 ғимарат толық қирап, тағы 856 нысанға айтарлықтай зақым келген.
Іздестіру-құтқару жұмыстары барысында 6 462 адам құтқарылды. Медициналық көмек 33 652 зардап шегушіге көрсетілді. Сонымен қатар, 128 324 отбасы гуманитарлық көмекпен қамтылды.
Уақытша орналастыру лагерьлеріне 20 903 адам жайғастырылып, зардап шеккен тұрғындарға 10 мың тоннадан астам азық-түлік жеткізілді.
Айта кетейік, шілденің алғашқы онкүндігінде Венесуэлаға Қытайдың алғашқы гуманитарлық көмегі жетті.
1 шілдеде Венесуэла президентінің міндетін атқарушы Делси Родригес жер сілкінісінің құрбандары үшін жеті күндік ұлттық аза тұту күнін жариялады.