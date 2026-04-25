    05:10, 25 Сәуір 2026 | GMT +5

    Венесуэланың бұрынғы президентіне қатысты сот процесі екі жылға созылуы мүмкін

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ-та Венесуэланың бұрынғы президенті Николас Мадуроның ісі екі жылға созылуы мүмкін, алайда бұл судьяның ұстанымына байланысты. Мұндай пікірді Португалияның заң ғылымдарының докторы, Global Fact-Checking Network (GFCN) халықаралық фактчекерлер қауымдастығының сарапшысы Александр Геррейро айтты, деп хабарлайды ТАСС.

    Фото: ABC News

    Оның айтуынша, істің мұнша ұзақ болуы бірнеше факторға байланысты.

    — Процестің бір-екі жылға созылуы ықтимал. Біріншіден, судьяның ұстанымы мен ішкі көзқарасына байланысты. Процесс Нью-Йоркте өтіп жатыр, ал Манхэттен дәстүрлі түрде Дональд Трампқа қарсы саяси бағыт ұстанады, — деп атап өтті Геррейро.

    Ол сондай-ақ «судьяның түсіндіру еркіндігі барын» қосты.

    — Мен айыптау актісін қарап шықтым: онда нақты фактілер жеткіліксіз, тұжырымдар бұлыңғыр, көп бөлігі болжамдар мен нарративтерге негізделген. Бұл судьяға кең түсіндіру мүмкіндігін береді, — деді ол.

    Сарапшының пікірінше, егер судья неғұрлым сын көзбен қараса, босату туралы шешім қабылдауы мүмкін — бұған дейін венесуэлалық Алекс Сааб ісінде болғандай. Сондай-ақ ол «тек құқықтық негіздерге сүйеніп, айыптауды негізсіз деген қорытындыға келуі де мүмкін» екенін айтты.

    Оның ойынша, үшінші мүмкіндік — «дипломатиялық реттеу». 

    — Қазір АҚШ Венесуэламен диалогқа көбірек ашық. Жуырда венесуэлалық банктерге қатысты шектеулер жұмсартылды. Бұл қатынастардың біртіндеп жақсарып келе жатқанын көрсетеді және болашақта Мадуро Венесуэлаға оралуы мүмкін, — деген сарапшы, бұл тек болжам екенін ескертті.

    Айта кетейік, биыл жыл басында АҚШ әскері Венесуэлаға басып кіріп, қолға түсірген ел президенті Николас Мадуро мен оның жұбайы Силия Флоресті Нью-Йорк штатындағы әуежайда ұшақ бортынан түсірді.

    Нью-Йоркте өткен алғашқы сот мәжілісінде Мадуро мен оның әйелі өздеріне тағылған кінәні мойындамады.

    Динара Маханова
