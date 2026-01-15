Венесуэланың мұнайдан түскен табысы медицина саласына бағытталады – Родригес
АСТАНА. KAZINFORM — Мұнай сатудан түсетін кірістер Венесуэланың денсаулық сақтау жүйесін жақсартуға бағытталмақ. Бұл жөнінде мемлекеттік VTV телеарнасы Венесуэланың уақытша президенті Дельси Родригестің мәлімдемесіне сілтеме жасап хабарлады.
Ол АҚШ-тың Венесуэла мұнайының сатылуын «шектеусіз мерзімге» бақылауда ұстайтыны туралы мәлімдемесіне қатысты пікір білдірді.
Родригес билік өкілдері көп жылдан бері дағдарыстан зардап шегіп келе жатқан денсаулық сақтау саласына арналған арнайы жоспар әзірлеп жатқанын атап өтті.
Оның айтуынша, мұнай-газ секторынан Венесуэлаға түсетін әрбір доллар елдің денсаулық сақтау жүйесінің қажеттіліктерін өтеуге жұмсалмақ.
Родригес бұл жоспар аясында 75 медициналық мекеме анықталғанын хабарлады. Сонымен қатар венесуэлалық саясаткер мұнай сатудан түскен табыстар Вашингтон басқаратын шоттарға аударылады деген мәлімдемелерге түсініктеме беруден бас тартты.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэлаға жасалған әскери араласудан кейін елдің мұнай саласына америкалық компаниялар тартылатынын мәлімдеген еді.
АҚШ Энергетика министрі Крис Райт 7 қаңтардағы мәлімдемесінде Венесуэлада қажетті өзгерістерге қол жеткізу үшін елдің мұнай сатылымын бақылау қажет екенін атап өтіп, венесуэлалық мұнай «шектеусіз мерзімге» сатылатынын айтты.
Еске сала кетсек, 7 қаңтарда Дональд Трамп Венесуэланың уақытша басшылығы АҚШ-қа 30-50 миллион баррель мұнай беретінін мәлімдеді.
Ал АҚШ вице-президенті Джей Ди Вэнс Fox News телеарнасына берген сұхбатында Вашингтонның ұстанымын ашық айтты. Оның айтуынша, Венесуэлаға энергетикалық ресурстарды сатуға тек ел билігі АҚШ-тың мүддесіне сай әрекет еткен жағдайда ғана рұқсат беріледі.