Вьетнам 2030 жылға қарай әлемнің экономикасы дамыған үздік 30 елінің қатарына енуге ниетті
АСТАНА. KAZINFORM — Вьетнам 2030 жылға қарай жалпы ішкі өнімі (ЖІӨ) бойынша әлемнің үздік 30 экономикасының қатарына кіру міндетін қойды, деп хабарлайды Xinhua.
Премьер-министрдің орынбасары Нгуен Хоа Биньнің айтуынша, Вьетнам бес жыл ішінде сондай-ақ АСЕАН елдері арасында үшінші орын алуды мақсат етіп отыр.
Бұған қол жеткізу үшін ел 2026 жылдан 2030 жылға дейін жалпы ішкі өнімнің орташа жылдық өсу қарқынын 10 пайыз немесе одан жоғары деңгейде ұстап тұруды жоспарлап отыр.
Премьер-министр орынбасарының хабарлауынша, елдің жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнімі 2030 жылға қарай шамамен 8500 долларға жетеді деп күтіліп отыр.
Вьетнам экономикасы 2025 жылдың бірінші жартысында күрт өсті, онжылдықтағы рекордтық өсу қарқыны 7,52% болды.
Өткен жылы Қазақстан мен Вьетнамның АӨК өнімдері бойынша сауда көлемі 3,5% өскен.