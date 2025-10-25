Вьетнам тарихында тұңғыш рет вице-премьер қызметіне әйел тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM — Вьетнамда екі жаңа вице-премьер тағайындалды, деп хабарлайды ТАСС.
Вьетнамның Ұлттық жиналысы бұрынғы Ішкі істер министрі Фам Тхи Тхань Ча мен Зялай провинциясы партия комитетінің бұрынғы хатшысы Хо Куок Зунгты вице-премьер қызметіне бекітті. Дауыс беру Ханойда өтіп жатқан 15-ші шақырылымдағы парламенттің 10-шы, қорытынды сессиясында өтті.
Премьер-министр Фам Минь Чин ұсынған кандидатураларды бекіту туралы қаулыны қатысқан 430 депутаттың 429-ы қолдады.
61 жастағы Нгеан провинциясының тумасы Фам Тхи Тхань Ча ел тарихында вице-премьер лауазымын иеленген алғашқы әйел атанды. Жаңа тағайындаулардан кейін Вьетнам үкіметінің басшылығына он адам кіреді: Премьер-министр Фам Минь Чин және оның тоғыз орынбасары — Нгуен Хоа Бинь, Чан Хонг Ха, Ле Тхань Лонг, Хо Дык Фок, Буй Тхань Шон, Нгуен Чи Зунг, Май Ван Чинь, Фам Тхи Тхань Ча және Хо Куок Зунг.
Сонымен қатар депутаттар үш жаңа министрді бекітті. Тамыз айынан бастап сыртқы істер министрінің міндетін атқарған Ле Куок Чунг бұл қызметке ресми түрде тағайындалды. До Тхань Бинь Ішкі істер министрі қызметінде Фам Тхи Тхань Чаны алмастырды, ал Чан Дык Тханг ауыл шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау министрі болды.
