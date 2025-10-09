Вьетнамда «Матмо» тайфуны салдарынан 8 адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM — Вьетнамда «Матмо» тайфуны тудырған нөсер жаңбыр мен су тасқыны салдарынан 8 адам қаза тауып, 5 адам жарақат алды, деп хабарлайды Синьхуа агенттігі.
Елдің Табиғи апаттарды басқару агенттігінің мәліметінше, 15 700-ден астам үйді су басып, тағы 400-ден астам баспанаға залал келтірілген. Сондай-ақ 14 600 гектардан астам күріш пен басқа да егістік алқаптары су астында қалды.
Оған қоса, 97 мыңнан астам мал мен құс тасқын суға ағып кетті. Елдің солтүстігі мен орталық бөлігіндегі таулы провинциялардағы 602 жерде су тасып, көшкіннің кесірінен көлік қозғалысы шектелді.
Вьетнамның премьер-министрі Фам Мин Трин шұғыл директива шығарып, су тасқыны мен көшкіннің алдын алу және зардап шеккен аудандардағы тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша күшті арттыруға шақырды.
Бұған дейін Қытай «Матмо» тайфунына байланысты жедел әрекет ету режимін іске қосты.