    21:55, 01 Қараша 2025 | GMT +5

    Вьетнамда су тасқынынан қаза тапқандар саны 28-ге жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Вьетнамның орталығындағы су тасқынынан қаза тапқандар саны 28-ге жетті, алты адам із-түзсіз жоғалып кетті, деп хабарлайды Report.az.

    Вьетнамда су тасқынынан қаза тапқандар саны 28-ге жетті
    Фото: Report.az

    Жергілікті БАҚ-қа сілтеме жасай отырып, Report агенттігінің хабарлауынша, тағы 43 адам жарақат алған.

    Хатинь, Куангнгай және Лам Донг провинциялары су тасқынынан ең көп зардап шекті.

    Билік өкілдерінің хабарлауынша, апат кезінде 133 000-нан астам үй су астында қалған, оның 22 000-нан астамы әлі су астында. Су тасқынынан 22 000-нан астам мал мен құс та қырылған. 245 000 тұтынушы электр қуатынсыз қалды.

    Еске сала кетейік, Вьетнамда су тасқыны мен көшкін салдарынан 10 адам қаза тапқаны жайлы жазған едік.

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Вьетнам Табиғи апат Су тасқыны
    Бегабат Ұзақов
    Бегабат Ұзақов
    Автор
