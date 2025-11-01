21:55, 01 Қараша 2025 | GMT +5
Вьетнамда су тасқынынан қаза тапқандар саны 28-ге жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Вьетнамның орталығындағы су тасқынынан қаза тапқандар саны 28-ге жетті, алты адам із-түзсіз жоғалып кетті, деп хабарлайды Report.az.
Жергілікті БАҚ-қа сілтеме жасай отырып, Report агенттігінің хабарлауынша, тағы 43 адам жарақат алған.
Хатинь, Куангнгай және Лам Донг провинциялары су тасқынынан ең көп зардап шекті.
Билік өкілдерінің хабарлауынша, апат кезінде 133 000-нан астам үй су астында қалған, оның 22 000-нан астамы әлі су астында. Су тасқынынан 22 000-нан астам мал мен құс та қырылған. 245 000 тұтынушы электр қуатынсыз қалды.
Еске сала кетейік, Вьетнамда су тасқыны мен көшкін салдарынан 10 адам қаза тапқаны жайлы жазған едік.