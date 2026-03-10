KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:38, 10 Наурыз 2026 | GMT +5

    Вьетнамда жоғалған қазақстандық қыз аман-есен табылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Кеше 26 жастағы Әсем Әубәкірдің Вьетнамда жоғалып кеткені туралы ақпарат тараған болатын. Бүгін әпкесі әлеуметтік желідегі парақшасында оның табылғанын хабарлады. 

    Фото: видеодан алынған скрин

    Бойжеткеннің туысы іздеу жұмыстарына атсалысқан мемлекеттік органдар мен барша жандарға алғыс білдірді. Бірақ Әсемнің денсаулығы мен жағдайы туралы толық мәліметті әзірге жарияламады.

    – Ең басты мақсат – оның қасына тезірек жету. Бағасына қарамай, ең қысқа жолмен ұшып баратын билет іздеп жатырмын. Қазір Әсемнің қасында консул бар, - дейді әпкесі Рузана.

    Еске сала кетейік, Әсем Әубәкір бұған дейін 6 наурыз күні Хошимин қаласында байланысқа шыққан. Содан бері туыстары оны таба алмай, дабыл қаққан еді.

    Тегтер:
    Оқиға ҚР СІМ Вьетнам Әлеуметтік желі
    Камила Мүлік
    Камила Мүлік
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум