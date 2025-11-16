Вьетнамнан Астанаға жағдайы ауыр науқас медициналық рейспен шұғыл жеткізілді
АСТАНА. KAZINFORM — Вьетнамнан Астанаға 1973 жылы туған пациент отадан кейінгі кезеңде болған геморрагиялық инсульттан кейін ауыр жағдайда шұғыл жеткізілді. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлім етті.
Ведомствоның дерегінше, науқас Қазақстанға 14 қарашада жеткізілген.
— Тасымалдауды Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығының медициналық авиациясының мобильді бригадасы күшімен жүзеге асырылды. Бригаданың құрамында бүкіл әуе сапары барысында дәрігер Борис Сартаев пен фельдшер Ерулан Кундакбаев болды, — делінген хабарламада.
Қазіргі уақытта пациент әрі қарай ем алу үшін ҰШМҮО-ның нейрохирургия және неврология департаментіне жатқызылған.
Бұған дейін хабарланғандай, ТЖМ санавиациясының көмегімен көкшетаулық кішкентай науқас құтқарылған болатын.