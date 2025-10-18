VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындары елшісінің есімі белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстандық спортшы Айсулуу Тыныбекова VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының амбассадоры (елшісі) атанды, деп хабарлайды Кабар.
Аталған шара 2026 жылдың қыркүйегіне жоспарланған. Ойындардың ашылу салтанаты Бішкектегі жаңа «Азаттық Арена» стадионында өтеді.
VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының мақсаты — көшпенді халықтардың дәстүрі мен мәдениетін кеңінен насихаттау, сондай-ақ мәдениет пен спорт саласындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайту.
Бұл ойындар дәстүрлі түрде жаһандық қоғамдастықтың назарын аударып, туризмді дамытуға, тәжірибе алмасуға және халықтар арасындағы диалогты тереңдетуге ықпал етеді.
Айсулуу Тыныбекова — Азияның алты дүркін чемпионы, әлемнің үш дүркін чемпионы, Әлем кубогының иегері, халықаралық деңгейдегі түрлі жарыстардың жүлдегері, 2021 жылы Токиода өткен Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері, 2024 жылы Парижде өткен Олимпиаданың қола жүлдегері, Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері.
Айта кетейік, V Дүниежүзілік көшпенділер ойындары нәтижесінде Қазақстан құрамасы 44 алтын, 33 күміс, 37 қола медальмен жалпыкомандалық есепте бірінші орынды жеңіп алды.
