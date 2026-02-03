VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының салтанатты формасына конкурс жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM — VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатына қатысушыларға арналған салтанатты киім үлгісін анықтау мақсатында конкурс жарияланды. Бұл туралы Қырғыз Республикасының Дене шынықтыру және спорт жөніндегі мемлекеттік агенттігі хабарлады, деп жазады Кабар.
Конкурстың мақсаты – ұлттық нақыштағы өрнектерді заманауи дизайнмен үйлестіре отырып, эстетикалық, ыңғайлы әрі ресми іс-шара талаптарына сай келетін салтанатты экипировка әзірлеу. Киім үлгілері VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының бекітілген бренд-букіне сәйкес болуы тиіс.
Конкурсты Ұлттық спорт түрлері дирекциясы Қырғыз Республикасының Дене шынықтыру және спорт жөніндегі мемлекеттік агенттігінің қолдауымен өткізеді.
Экипировкаға қойылатын талаптар
Салтанатты форма құрамына бас киім, сырт киім, ерлерге арналған шалбар, ал әйелдерге ұлттық стильдегі көйлек, сондай-ақ Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ресми атрибутикасы міндетті түрде енуі керек. Киім спортшыларға, жаттықтырушыларға және төрешілерге арналған.
Барлық жұмыс заманауи эстетика талаптарына сай, ыңғайлы әрі қауіпсіз болуы тиіс. Эскиздер материалдар шығыны мен бір жиынтықтың құнын есептеумен бірге ұсынылады. Қатысушылар ұсынылған дизайнның авторы болуы қажет. Жұмыстар электронды форматта, қағаз нұсқада және дайын үлгі (материалда тігілген модель) ретінде қабылданады.
Киім тігуде табиғи маталарды (мақта, жүн, зығыр, жібек) пайдалану ұсынылады. Тігістердің сапасы, фурнитураның мықтылығы, түстер үйлесімі, ұлттық колорит пен көшпенділер ойындарының символикасының болуы басты талаптардың бірі саналады.
Конкурстың өткізу тәртібі
Өтінімдер 2026 жылғы 10 ақпанға дейін қабылданады. Байқау екі кезеңде өтеді:
-
Іріктеу кезеңі – эскиздер мен сипаттамалар бойынша;
-
Қорытынды кезең – дайын ерлер және әйелдер киім үлгілерін ұсыну.
Қорытынды кезеңде комиссия жұмыстарды белгіленген критерийлер бойынша бағалайды.
Бағалау критерийлері
-
идеяның бірегейлігі мен дизайн;
-
тақырыпқа және қойылған талаптарға сәйкестігі;
-
орындау сапасы мен материалдардың деңгейі;
-
эстетикалық тұтастық.
Жеңімпаздарды марапаттау
Конкурс жеңімпаздары сертификаттармен және ақшалай сыйлықтармен марапатталады.
І орын – 200 000 сом.
Үздік жұмыстар ресми іс-шараларда қолдануға ұсынылуы мүмкін. Үздік үлгілерге авторлық құқық Ұлттық спорт түрлері дирекциясының қарамағына өтеді және олардың келісімінсіз пайдаланылмайды.
Бұдан бұрын Дүниежүзілік көшпенділер ойынына дайындықтың алғашқы жоспары бекітілді.