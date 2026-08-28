VIII Хокон Норвегияның жаңа королі атанды
АСТАНА. KAZINFORM – 53 жастағы тақ мұрагері Хокон әкесі V Харальд қайтыс болғаннан кейін Норвегияның жаңа королі – VIII Хокон король болды, деп хабарлайды Euronews.
Ал Хоконның үлкен қызы Ингрид Александра енді тақ мұрагері атағын алды.
Басылымның атап өтуінше, Хокон әкесінің денсаулығы нашарлауына байланысты соңғы жылдары бірнеше рет регент міндетін атқарып келді.
— Норвегия монархиясы өз тарихын IX ғасырда билік құрған Харальд патшасы кезінен бастау алды. Бүгінде монархтың рөлі көбінесе символикалық сипатқа ие, нақты саяси билік сайланған парламентке берілген. Соған қарамастан, корольдік отбасы жоғары деңгейде көрініп, Норвегияны халықаралық аренада таныстырады, — делінген басылымда.
VIII Хокон кім?
Хокон — Харальдтың ең кіші баласы. Ол әпкесі ханшайым Марта Луизадан екі жылдан кейін дүниеге келген. Алайда үлкен ұлы ретінде ол таққа 1991 жылы атасы Олав король қайтыс болғаннан кейін мұрагер болды.
1990 жылы Норвегия конституциясын өзгертіп, тұңғыш баланың жынысына қарамастан таққа мұрагерлік ету басымдығын белгіледі.
Жаңа патша Берклидегі Калифорния университетінде саясаттану бакалавры дәрежесіне және халықаралық сауда және Африка салаларына маманданған Лондон экономика мектебінде даму саласындағы магистр дәрежесіне ие.
Ол сондай-ақ Норвегияның Корольдік Әскери-теңіз академиясында білім алып, дипломатиялық курсты аяқтады.
Осыған дейін Норвегия королі V Харальд қайтыс болғанын хабарладық.