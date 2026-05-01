Викингтер байлығы: Норвегия жерінен XI ғасырдың ең ірі қазынасы табылды
АСТАНА. KAZINFORM – Норвегияның шығысынан XI ғасырға жататын шамамен 3 мың күміс тиыннан тұратын қазына табылды, деп хабарлайды МИР24.
Алғашқы тиындарды металл іздегіш құралдың көмегімен әуесқой археологтар анықтаған. Олар бұл туралы ғалымдарға хабарлағаннан кейін кең ауқымды қазба жұмыстары басталып, бірнеше күн ішінде жер астынан мыңдаған тиын шығарылды. Мамандардың айтуынша, бұл – Норвегияда табылған викинг дәуіріндегі ең ірі қазыналардың бірі.
Тиындар жақсы сақталған. Сарапшылар мұны топырақ құрамының ерекшелігімен түсіндіреді – онда тастар өте аз болғандықтан, артефактілер тозудан аман қалған.
Табылған қазына «Мерстад қазынасы» деп аталды. Ол викинг дәуірінің соңғы кезеңіне, шамамен 1050 жылдарға жатады. Табылған тиындардың басым бөлігі Англия мен Германияда соғылған. Ғалымдар мұндай тиындар сол кезеңде Солтүстік Еуропаның көптеген өңірінде ортақ күміс валюта ретінде қолданылғанын айтады.
Бұл олжа викинг дәуіріндегі Норвегияның оқшау болмағанын, керісінше, еуропалық сауда желілеріне қатысқанын көрсетеді.
Ең маңызды олжалардың бірі ретінде норвегиялық тиындар аталды. Олар қазына көмілгенге дейін, шамамен 1045 жылдары соғылған. Қазынаның не себепті көмілгені белгісіз. Ғалымдардың пікірінше, викинг дәуірінде адамдар ақшаны сақтау үшін жерге көміп отырған, алайда бұл жағдайда иесі оны қайта алып кетпеген.
