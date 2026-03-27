«Википедия» ЖИ көмегімен жазылған мақалаларды жариялауға тыйым салды
АСТАНА. KAZINFORM – «Википедия» редакторларға мақалалар жазған немесе көшірген кезде генеративті жасанды интеллект (ЖИ) пайдалануға тыйым салды.
Жаңа саясат дауысқа салынып, редакторлардың басым қолдауына ие болды: 40 адам қолдап дауыс берсе, тек екеуі қарсы шықты.
- ChatGPT, Gemini және DeepSeek сияқты ірі тілдік модельдер көмегімен құрылған мәтін көбіне Википедияның контентке қатысы бар бірнеше негізгі ережесін жиі бұзады, - делінген энциклопедия сайтында.
Осы себепті мақала мазмұнын жасау немесе көшіру үшін жасанды интеллектіні пайдалануға тыйым салынады, тек екі ерекше жағдай бар:
* редакторлар өз мәтіндерін қарапайым тексеру үшін үлкен тілдік модельдерді пайдалана алады, бірақ мәтін дәлдігін адам тексерген жағдайда ғана;
* редакторларға сондай-ақ «Википедияда» басқа тілдердегі мақалаларды ағылшын тіліне аудару үшін жасанды интеллектіні пайдалануға рұқсат етіледі, егер редакторлар қателерді тексеру үшін екі тілді де жақсы білген жағдайда ғана.
- Мен бұл кең ауқымды өзгерістерге түрткі болады деп шын жүректен үміттенемін. Бұл қауымдастықтарға басқа платформаларда мүмкіндіктерін кеңейтуге және мұны өз қауымдастықтарында жасанды интеллектіні қалай және қандай дәрежеде қабылдау керектігін шешетін пайдаланушылардың жаппай қозғалысына айналдырады, - деді Wikipedia әкімшісі.
Айта кету керек, бұл шектеу тек ағылшын тіліндегі бөлімге ғана қатысты.
Еске сала кетсек, 2025 жылдың қазан айында америкалық кәсіпкер әрі миллиардер Илон Маск Wikipedia-ға бәсекелес болып табылатын Грокипедияны іске қосты.