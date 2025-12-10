Владимир Зеленский президенттік сайлауға дайын екенін мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM — Украина президенті Владимир Зеленский сайлаудың қауіпсіз жағдайда өтуі қамтамасыз етілсе, алдағы екі-үш ай ішінде президенттік сайлау өткізуге дайын екенін айтты, деп хабарлайды BBC.
Украина басшысы бұл мәселеге қатысты депутаттар мен халықаралық серіктестерден ұсыныс күтетінін, содан кейін сайлау өткізуге дайын болатынын жеткізді.
— Бұл мәселені бүгінде АҚШ президенті көтеріп отырғандықтан, мен қысқаша жауап беремін, мен сайлауға дайынмын. Оның үстіне, қазір АҚШ-тан, қажет болса еуропалық әріптестермен бірлесіп, сайлау өткізу үшін қауіпсіздікті қамтамасыз етуге көмектесуін сұраймын. Егер қауіпсіздік қамтамасыз етілсе, онда алдағы 60–90 күн ішінде Украина сайлау өткізуге дайын болады, — деді Владимир Зеленский.
Сондай-ақ ол бейбітшілік жоспарына қатысты үш құжаттың мазмұнын ашып айтты.
— 20 тармақтан тұратын негіздемелік құжат бар. Ол үнемі өзгеріп отырады, бұл қалыпты жағдай. Бұл Украина, Еуропа және бүкіл әлемнің мүдделеріне сай болуы тиіс тірі құрылым, — деді Украина президенті.
Оның айтуынша, екінші құжат қауіпсіздік кепілдіктеріне арналған, ал үшінші құжат Украинаны қалпына келтіру мәселелерін қамтиды.
Еске сала кетейік, АҚШ-тың бұрынғы президенті Дональд Трамп қақтығыс жалғасып жатқанына қарамастан, Украинада жаңа президенттік сайлау өткізетін уақыт келді деп мәлімдеген болатын.