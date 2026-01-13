Vogue Қазақстанды 2025 жылғы ең үздік 14 бағытқа қосты
АСТАНА. KAZINFORM — Халықаралық Vogue басылымының редакторлары Қазақстанды 2025 жылғы әлемдегі ТОП 14 орын қатарына енгізді, деп хабарлайды ҚР ТСМ Туризм индустриясы комитетінің баспасөз қызметі.
The 14 Best Places Vogue Editors Visited in 2025 іріктеуінде басылым командасы бір жылдағы өз саяхаттарын қорытындылап, ең үлкен әсер қалдырған бағыттарды атап өтті.
Қазақстан табиғи ландшафттар, аутентикалық мәдениет және қалалық ортаның үйлесімімен ерекшеленеді. Бұл іріктеуге көршілес Қырғызстан да кірді.
— Осы күзде мен бір жылдан астам уақыт бойы Reels лентасында маза бермеген бағытқа ақыры жол тарттым. Отыз сағаттық жол мен екі рет ауысып мінуден кейін мен Қазақстанның Алматы қаласына қондым. Бұл қандай да бір адамдардың үздік орындар тізіміне сирек енеді, бірақ соған әбден лайық мекен, — деп атап өтіледі материалда.
Редакторлардың назарын Алматының сәулеті, заманауи қалалық кеңістіктер, Іле Алатауы тауларының көркем пейзаждары, ұлттық асхана аударды.
Бұдан бұрын елімізде қысқы демалысты қайда өткізген тиімді екенін зерделеп көргенбіз.