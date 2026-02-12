KZ
    03:02, 12 Ақпан 2026 | GMT +5

    Волейбол: Атыраулықтар «Жетісу» клубын тоқтата алмады

    ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласындағы «Жайық арена» спорт кешенінде волейболдан ерлердің ұлттық лига командалары арасында үшінші үлкен тур ойындары жалғасын тапты. 

    Волейбол: Атыраулықтар «Жетісу» клубын тоқтата алмады
    Фото: ҚТФ

    Бұл жолы орталық кездесу «Жетісу» (Талдықорған) мен «Атырау» командалары арасында болды.

    Марат Адрышев баптайтын талдықорғандықтар турнир кестесінде жеке-дара көш бастаумен қатар жуырда суперкубокты ұтып алған еді. Ал Игорь Никольченконың шәкірттері үздік үштікті түйіндеп тұрған.

    Барынша тартысты өрбіген ойында «Жетісу» 3:1 (25:19, 17:25, 25:23, 25:20) есебімен ұтты. 
    Осылайша, талдықорғандықтар жеңіс сериясын 7 матчқа жеткізіп, 53 ұпаймен қара үзіп кетті.
    Екінші орындағы «Ақтөбе» клубы (46 ұпай) «Ұшқын-Көкшетауды» 3:0 (25:23, 25:12, 26:24) есебімен тізе бүктірді.

    Өткен жылғы ел чемпионы «Жайық» командасы өз алаңында «Тараздан» айласын асырды — 3:0 (25:13, 25:14, 25:15). Сөйтіп «Атырауды» қуып жетіп, 41 ұпаймен үшінші орынға шықты.

    Алматының «Буревестнигі» СҚО-ның «Есілін» 3:1 (28:26, 22:25, 25:19, 26:24) есебімен жеңді. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын волейболдан «Жетісудың» қатарынан 6 ойында жеңіске жеткенін жазған едік.

    Сондай-ақ «Тұран» Орталық Азия чемпиондар лигасында күміс жүлдегер атанды.

